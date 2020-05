Gardegasse: Protest gegen Befragung

"Die Befragung ist demokratiepolitisch sehr bedenklich. Wenn Blimlinger sie wirklich so durchführt, ziehen wir wegen Diskriminierung vor Gericht", kündigt Christian Jirik von der Bürgerinitiative an. Durch die Aufteilung in zwei Zonen komme es zu einer Abwertung der Stimmen jener Befragten, die nicht unmittelbar in der Gardegasse wohnen. "Hier wollte sich Blimlinger offenbar ein Hintertürchen schaffen", kritisiert auch Daniel Sverak von der Bezirks-ÖVP.



Blimlinger begründet die getrennte Befragung damit, dass die beiden Gruppen von Bewohnern in unterschiedlichem Ausmaß von der Fußgängerzone betroffen sind. Sollte das Ergebnis in den Zonen zu deutlich auseinanderliegen, kann er sich einen Kompromiss vorstellen. Etwa, dass aus der Gardegasse eine Wohnstraße wird. So könnten auch wieder einige Parkplätze zurückgewonnen werden.