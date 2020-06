Garantien für mutmaßlichen Killer

OLG-Senatspräsident Leo Levnaic-Iwanski versuchte Radchenko damit zu beruhigen, er könne sich im Ernstfall jederzeit an die österreichische Botschaft wenden – der die Kontrolle der Zusicherungen zukommt – oder sich ohne Überwachung mit seinem Verteidiger besprechen. Dieser hält die Einschätzung für optimistisch. Originalton Anwalt Elmar Kresbach: „Wenn die sich nicht an die Versprechen halten, marschieren wir dann in Russland ein?“

Der Richter „droht“ Russland für einen solchen Fall mit Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens, an dessen Ende die Rückholung des Russen nach Österreich stehen könnte. Im Schweizer Präzedenzfall aus dem Jahr 2007 wurde Russland auch noch die Garantie zur Gewährleistung medizinischer Versorgung des Ausgelieferten abverlangt und im Urteil festgehalten, dass sich erst einmal ein Staat nicht an die Zusicherungen gehalten habe. Dabei sei es aber bloß um das von Indien missachtete Beschleunigungsgebot in Strafverfahren gegangen.