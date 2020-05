Mutmaßlicher Mörder bekommt „Galgenfrist“

Gericht lässt Haftbedingungen prüfen, bevor über Auslieferung entschieden wird. Der mutmaßliche russische Auftragsmörder Anatoly Radchenko bekommt – um in seinem Sprachgebrauch zu bleiben – eine „ Galgenfrist“. Das Oberlandesgericht Wien ( OLG) hat seine Auslieferung von Österreich nach Russland auf Eis gelegt.

Der seit Februar in Wiener Auslieferungshaft sitzende Dr. Anatoly Radchenko bekämpft den Rücktransport in seine Heimat mit Hungerstreik: Ihn den russischen Behörden zu überlassen, „würde meinen Tod bedeuten“, erklärte der 38-Jährige am Dienstag im Justizpalast. Er habe als Regimekritiker Korruption bei der Polizei in Novosibirsk aufgezeigt und solle mundtot gemacht werden.

Die russische Staatsanwaltschaft wirft Radchenko eine Serie von Kapitalverbrechen vor: Als führendes Mitglied der berüchtigten „Trunov-Brigade“ soll er vier Morde und mehrere Anschläge in Auftrag gegeben haben. Einer davon galt vier Männern, die am 13. November 2002 mit Metallstangen und Baseballschlägern attackiert worden sein sollen, was einer nicht überlebt haben soll.