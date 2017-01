Gangbetten: Private Spitäler sollen mehr Patienten übernehmen

Die Grippewelle hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Allein in Wien wurden in der Vorwoche 19.700 Neuerkrankungen gezählt. Immerhin: "In den Gemeindespitälern scheint sich die Lage leicht zu entspannen, weil jetzt viele Mitarbeiter wieder aus dem Urlaub zurück sind", sagt Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz. Wie berichtet, mussten zuletzt wegen der Grippewelle besonders viele Patienten in Gangbetten untergebracht werden, was für heftige Kontroversen sorgte.

"Das Problem wird leider sehr eindimensional diskutiert", sagt Pilz. Sie will jetzt einen Vorstoß machen, um der Gangbetten-Misere in den Gemeindespitälern ein Ende zu setzen: "Bei solchen außergewöhnlichen Ereignissen müssen wir künftig auch die anderen Player in die Ziehung nehmen", betont sie. Konkret meint sie damit die privaten Spitalsträger – die AUVA mit ihren beiden Unfallkrankenhäusern, die Vinzenz-Gruppe und das Hanusch-Krankenhaus der Wiener Gebietskrankenkasse.

Keine Verpflichtung

Dort müssen derzeit keine Patienten auf dem Gang schlafen. Die privaten Träger haben aber auch keine gesetzliche Verpflichtung, jede Rettungsfahrt anzunehmen. "Einzelne Häuser stellen ab 19 Uhr auf Nachtbetrieb um und können nicht mehr angefahren werden. Dies gilt auch für das gesamte Wochenende", schildert Pilz.

Der Krankenanstaltenverbund (KAV) mit seinem umfassenden Versorgungsauftrag müsse hingegen rund um die Uhr jeden Patienten aufnehmen. "Derzeit muss der KAV täglich rund 800 statt der üblichen 600 Rettungsfahrten bewältigen. Das können die KAV-Häuser einfach nicht alleine stemmen." Pilz will jetzt Gespräche mit den privaten Trägern aufnehmen, um eine bessere Verteilung der Patienten zu erreichen.

"Natürlich würden wir uns wünschen, wenn wir mehr Spitäler anfahren könnten", sagt ein Sprecher der Wiener Rettung. Es komme sehr häufig vor, dass private Häuser keine Fahrten annehmen würden. Insgesamt würden dorthin überhaupt nur ein bis zwei Prozent aller Rettungspatienten hingebracht werden.

"Im Sinne der Patienten wäre das sicher gut", begrüßt auch eine KAV-Sprecherin die Vorschläge der Patientenanwältin.

"Wir haben Rettungskontingente, die wir mit der Stadt vereinbart haben und halten uns auch minutiös daran", betont Stephan Lampl von der Vinzenz-Gruppe, die in Wien fünf Spitäler betreibt. Grundsätzlich sei man aber für eine Ausweitung offen, wenn es seitens der Stadt auch eine entsprechende Honorierung gebe. Ab 2018 werde es auch eine Kooperation mit der Stadt zur Versorgung von unfallchirurgischen Patienten im Orthopädischen Spital Speising geben. Gerade in diesem Bereich gibt es im KAV relativ viele Gangbetten.

Enger kooperieren will auch die AUVA mit der Stadt. "Derzeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Versorgung von Trauma-Patienten", sagt eine Sprecherin. Den Vorschlägen Pilz’ will man sich nicht verschließen, gibt aber zu bedenken: "Unsere UKH sind an sich jederzeit für Rettungszufahrten verfügbar, es sei denn, der Schockraum ist gerade besetzt. Außerdem sind derzeit auch unsere beiden Häuser zu 90 Prozent ausgelastet."