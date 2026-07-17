Die Wiener Bäder schaffen es in die New York Times

Mehr als 130 Pulitzer-Preise, Millionen Leser weltweit und nun ein regelrechtes Loblied auf Wiens Freibäder. Die New York Times widmet der Wiener Badekultur einen eigenen „Insider Guide“.

Für den Autor sind die Freibäder weit mehr als Orte zum Schwimmen und Abkühlen. Er beschreibt sie als sommerliche Rückzugsorte, an denen – unter alten Linden lesend – der Stadt temporär entkommen werden kann.

Vorgestellt werden das Kongressbad, das Krapfenwaldbad, das Gänsehäufel, das Schafbergbad, das Stadionbad und das Thermalbad Bad Vöslau (obwohl das eigentlich nicht mehr in Wien liegt). Der KURIER hat sich angeschaut, was die US-Zeitung empfiehlt – und was Wiener dort tatsächlich erwartet.

Kongressbad Den Anfang macht das Kongressbad in Ottakring. Für die New York Times ist es ein Symbol des Roten Wien – ein Bad mit Geschichte, großen Liegewiesen und einem kulinarischen Pflichtprogramm: Langos.

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Tatsächlich dauert es hier nicht lange, bis einem der Geruch von Knoblauch und Fett entgegenweht. Zwischen der markanten rot-weißen Fassade, und alten Bäumen, fühlt sich das Kongressbad ein wenig wie eine Zeitreise an.

Krapfenwaldbad Weiter geht es hinauf nach Döbling. Dort wird vom Krapfenwaldbad als Ort der Ruhe mit Blick über die Stadt geschwärmt. Ein Urteil, dem man sich nur schwer entziehen kann. Selbst wer hier regelmäßig herkommt, bleibt beim ersten Blick über die Dächer Wiens meist kurz stehen.

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Gänsehäufel Das „Lido der Hiergebliebenen“, oder besser bekannt als das Gänsehäufel hat es ebenfalls auf die Liste geschafft – ein Stück Mittelmeerurlaub mitten in Wien.

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Tatsächlich ist es weit mehr als ein Freibad. Zwischen den bunten Kabinen und den vielen Stammgästen entsteht eine eigene kleine Welt. Manche Familien besitzen ihre Kabinen seit Jahrzehnten, andere kommen nur für einen Tag – und doch scheint hier jeder seinen Platz gefunden zu haben.

Schafbergbad Das Schafbergbad in Währing wird mit der längsten Wasserrutsche Wiens ebenfalls gekürt. Doch nicht nur Kinder kommen hier auf ihre Kosten – auch der Blick über die Stadt zählt zu den schönsten Wiens und macht das Bad zu einem beliebten Treffpunkt weit über den Bezirk hinaus.

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Stadionbad Für Sportschwimmer führt kein Weg am Stadionbad vorbei. Die beiden 50-Meter-Becken genießen längst Kultstatus. Während anderswo geplanscht wird, wird hier Bahn für Bahn gezogen.

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Thermalbad Bad Vöslau Etwas aus der Reihe tanzt das Thermalbad Bad Vöslau. Das kühle Quellwasser und die historische Parkanlage machen es zwar zu einem lohnenden Ausflugsziel.

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