Wiener Bäder verbuchten bereits eine Million Gäste

Die Wiener Bäder verbuchten heuer bereits 1 Million Gäste. Das traditionsreiche Gänsehäufel verzeichnete einer Aussendung zufolge mit rund 162.000 Besucherinnen und Besuchern den größten Andrang.

Dahinter folgen das Kongreßbad mit rund 78.000 Gästen und das Strandbad Alte Donau mit rund 65.500 Badegästen. „Auch wenn uns die Hitze gerade eine Pause gönnt, die nächsten hohen Temperaturen kommen bestimmt“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).