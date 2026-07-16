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Wien

Badeunfall im Schafbergbad: Mann musste reanimiert werden

Mitarbeiter des Schafbergbades bemerkten, wie ein Badegast leblos im Wasser trieb.
16.07.2026, 14:12

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Schafbergbad

Donnerstagmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz im Schafbergbad im 18. Bezirk gerufen: Mitarbeiter des Schwimmbades hatten bemerkt, wie ein Badegast leblos im Wasser trieb.

Mann nach Badeunfall im Gänsehäufel im Spital verstorben

„Unsere Leute haben den Mann dann aus dem Wasser gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert. Der Mann war nicht bei Bewusstsein, hatte aber Puls“, sagte Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder MA 44.

Mit Hubschrauber abtransportiert

Mit einem Hubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Details zu seinem aktuellen Zustand und dem Hergang des Unfalls liegen derzeit noch nicht vor.

Wien
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