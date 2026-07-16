Badeunfall im Schafbergbad: Mann musste reanimiert werden

Donnerstagmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz im Schafbergbad im 18. Bezirk gerufen: Mitarbeiter des Schwimmbades hatten bemerkt, wie ein Badegast leblos im Wasser trieb.

„Unsere Leute haben den Mann dann aus dem Wasser gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert. Der Mann war nicht bei Bewusstsein, hatte aber Puls“, sagte Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder MA 44.