Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Mann nach Badeunfall im Gänsehäufel im Spital verstorben
Der Mann konnte am Samstag nach einem Badeunfall im Gänsehäufel an der Alten Donau rasch geborgen werden, ist im Spital nun jedoch verstorben.
Nach dem Badeunfall am vergangenen Samstag im Gänsehäufel an der Alten Donau ist der 49-jährige Mann nun im Spital verstorben, berichtet „Mein Bezirk“. Der Mann war beim Schwimmen plötzlich untergegangen, konnte von Feuerwehrtauchern jedoch rasch geborgen werden
Er war von den Einsatzkräften erfolgreich reanimiert und in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Sonntag ist er nun aber im Spital verstorben.
Wenn jemand im Wasser in Not gerät, ist schnelles, aber besonnenes Handeln wichtig. Nach der Rettung gilt die ABC-Regel:
- A (Airway, Atemweg): Prüfen, ob die Atemwege frei sind. Ist der Mund voll Wasser, helfen Seiten- oder Bauchlage.
- B (Breathing, Atmung): Kontrollieren, ob die Person atmet, indem man hört, sieht und fühlt, ob der Brustkorb sich hebt und senkt.
- C (Circulation, Kreislauf): Ist keine Atmung vorhanden, mit der Herzdruckmassage beginnen (30 Mal drücken, 2 Mal beatmen).
Kommentare