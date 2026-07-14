Mann nach Badeunfall im Gänsehäufel im Spital verstorben

Nach dem Badeunfall am vergangenen Samstag im Gänsehäufel an der Alten Donau ist der 49-jährige Mann nun im Spital verstorben, berichtet „Mein Bezirk“. Der Mann war beim Schwimmen plötzlich untergegangen, konnte von Feuerwehrtauchern jedoch rasch geborgen werden

Er war von den Einsatzkräften erfolgreich reanimiert und in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Am Sonntag ist er nun aber im Spital verstorben.