Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Badeunfall im Gänsehäufel: Person von Einsatzkräften reanimiert
Leblose Person Samstagvormittag im Wasser entdeckt. Der Unfallhergang ist noch unklar.
Das traditionsreiche Gänsehäufel ist in diesem Sommer mit fast 165.000 Besucherinnen und Besuchern das beliebteste Freibad der Wiener.
Samstagvormittag ist es in dem Bad in der Donaustadt zu einem dramatischen Rettungseinsatz gekommen, wie die Wiener Polizei bestätigt.
Person aus dem Wasser gezogen
Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, ist es kurz nach 10 Uhr zu einem Badeunfall gekommen. Gäste bemerkten eine leblos treibende Person im Wasser.
Es folgte ein Rettungseinsatz von Feuerwehr, der Wiener Berufsrettung sowie der Polizei. Laut ersten Angaben musste die Person reanimiert werden. Die Ermittlungen sind im Gange.
Kommentare