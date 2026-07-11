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Donaustadt

Badeunfall im Gänsehäufel: Person von Einsatzkräften reanimiert

Leblose Person Samstagvormittag im Wasser entdeckt. Der Unfallhergang ist noch unklar.
11.07.2026, 10:46

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First Responder im Gänsehäufl

Das traditionsreiche Gänsehäufel ist in diesem Sommer mit fast 165.000 Besucherinnen und Besuchern das beliebteste Freibad der Wiener.

Samstagvormittag ist es in dem Bad in der Donaustadt zu einem dramatischen Rettungseinsatz gekommen, wie die Wiener Polizei bestätigt.

Wiener Bäder verbuchten bereits eine Million Gäste

Person aus dem Wasser gezogen

Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, ist es kurz nach 10 Uhr zu einem Badeunfall gekommen. Gäste bemerkten eine leblos treibende Person im Wasser.

Es folgte ein Rettungseinsatz von Feuerwehr, der Wiener Berufsrettung sowie der Polizei. Laut ersten Angaben musste die Person reanimiert werden. Die Ermittlungen sind im Gange.

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kurier.at, paw  | 

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