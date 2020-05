Fußgänger-Highways in allen Bezirken

Was sind dabei in Wien die größten Herausforderungen? Die tägliche Turnstunde könnte schon am Schulweg beginnen. Er muss so gestaltet werden, dass er Bewegung zulässt – etwa durch ein verkehrsarmes Umfeld bei den Schulen. Ältere Menschen wiederum brauchen ein langsameres Umfeld. Man wird sich zum Beispiel die Länge mancher Ampelschaltungen genau anschauen müssen. Ich konnte selber einmal beobachten, wie ein alter Mann mit Krücken über den Zebrastreifen hasten musste, um noch bei grün rechtzeitig auf die andere Seite zu kommen. Dieses Bild habe ich nicht vergessen.

KURIER: Warum braucht Wien einen eigenen Fußgängerbeauftragten? Petra Jens: Stellen Sie sich eine Stadt wie Wien vor, auf der keine Menschen auf der Straße wären. Das wäre unheimlich. Fußgänger haben eine soziale, belebende Funktion. Sie sind für eine Stadt fast so wichtig, wie das Atmen. Was werden Ihre Aufgaben sein? Ich werde eine Art Anwältin für Fußgänger sein. Meine wichtigste Zielgruppe sind Kinder und ältere Menschen. Sie sind als Fußgänger die verletzlichste Personengruppe. Es geht mir darum, dass sie gerne und sicher zu Fuß unterwegs sein können.