Fußbodenheizung für die Wand: 100 Projekte "Raus aus Gas" abgeschlossen

Fußbodenheizung gibt es nicht nur im Fußboden. Sie kann auch in die Außenfassade integriert sein. Das zeigt das Wohnhaus in der Großen Neugasse 25 im 4. Bezirk. Von außen ein unscheinbarer 1960er-Bau. Doch hinter der grauen Erscheinung verbirgt sich das, was das Gebäude zu einem Vorzeigemodell für Dekarbonisierung im Bestand macht.

Die „fassadenintegrierte Bauteilaktivierung“. Oder einfacher gesagt: In die Außenfassade wurden Schlitze gefräst, in denen ein Netz an Wasserschläuchen verlegt wurde. Wie eine Fußbodenheizung. Darüber wurde die Wärmedämmung angebracht.

Heizen und Kühlen Durch die Bauteilaktivierung der Fassade wurde es möglich, den Gaskessel gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Was gleich zwei Vorteile für die Bewohner mit sich bringt: Weniger Heizaufwand und Möglichkeit zur Kühlung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/yunava1/iStockphoto „Raus aus Gas“ ist eines der großen Projekte, mit denen die Stadt Wien laut dem neuen Regierungsprogramm den Klimafahrplan einhalten will.

Wie funktioniert es? Im Sommer wird das Wasser im Schlauchsystem mittels Wärmepumpe abgekühlt, wodurch die Wohnräume um bis zu zwei Grad kühler werden. Die überschüssige Wärme aus der Fassade wird über Erdsonden abgeführt und im Erdreich auf einem Nebengrundstück zwischengelagert. Im Winter wird die Wärme aus dem Erdspeicher zurückgeholt und die Fassade erwärmt, wodurch der zusätzliche Heizbedarf um 20 bis 25 Prozent reduziert werden kann. Der Strom für die Wärmepumpe stammt aus einer Photovoltaikanlage am Dach, sagt Ernst Bach, der Vorstandsvorsitzende der Sozialbau AG, der das Gebäude gehört. Ein baulicher Eingriff in die Wohnungen selbst war nicht notwendig.