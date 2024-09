Seit 2019 bietet das Frauenzentrum der Stadt Wien in der Rathausstraße 2 kostenlos Hilfe an. In den ersten 60 Monaten seien 21.745 Beratungen durchgeführt worden, berichtete Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SP) am Montag.

2023 fanden durchschnittlich 537 Beratungen pro Monat statt, ein Anstieg um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den meisten Fällen geht es um Fragen zu Trennung bzw. Scheidung, bei fast jeder zehnten Beratung um Gewalt.