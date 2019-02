Frühlingsgefühle: In Wien locken wieder die Schanigärten

Der Frühling macht sich langsam bemerkbar. Am kommenden Wochenende mit Wolken, Regenschauern und vier bis 15 Grad zwar eher zögerlich. Alles in allem steigen die Temperaturen aber wieder. Im Folgenden ein paar Vorschläge, was man in der nächsten Zeit in Wien so alles unternehmen kann.

Zum Beispiel den Sonnenschein im Gastgarten genießen. Bereits diesen Freitag (1. März) beginnt in der Stadt die Saison für rund 3500 Schanigärten. Einer der bekanntesten – jener des Schweizerhauses – wird traditionell allerdings erst am 15. März eröffnet.

Sukzessive machen auch die Eissalons wieder auf. Bortolotti in der Mariahilfer Straße 42, Zanoni am Lugeck oder Veganista in der Neustiftgasse 23 sind bereits in Betrieb, die anderen Bortolotti-Filialen oder auch der Eisgreissler öffnen ab 1. März.

Wer gern im Freien einkauft, kommt auf den Wiener Flohmärkten auf seine Kosten. Neben dem ganzjährig geöffneten auf dem Naschmarkt (Samstag, 6.30 bis 14 Uhr), bietet sich am 3., 10. und 17. März etwa jener auf dem Parkplatz des Huma Eleven (Sonntag, 7 bis 13 Uhr) an.