Friseurbesuch von Rapper in Wien: Fans blockierten Straße

Der Friseurbesuch des bekannten Rappers Shabab hat am späten Dienstagnachmittag zu einem Auflauf in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten geführt. Mehrere hundert Menschen erschienen vor dem Geschäft und blockierten sowohl den Individualverkehr als auch die Straßenbahn, so Polizeisprecher Mattias Schuster.

Die Exekutive erreichte mit Durchsagen, dass sich die Menschenmenge wieder auflöste und die Strecke für den Verkehr frei wurde.