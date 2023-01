Freundin geschlagen: Verdächtiger begrüßte Polizei mit "Hitlergruß"

Eine 20-Jährige rief am Montag kurz nach Mitternacht die Polizei, weil ihr 26 Jahre alter Freund sie in der gemeinsamen Wohnung geschlagen haben soll. Er soll sie außerdem am Hals gepackt und den Fernseher mit einem Faustschlag zerstört haben.

m Zuge einer Sofortfahndung konnten Polizisten den Tatverdächtigen am Praterstern anhalten. Als der 26-jährige Österreicher die Einsatzkräfte sah, machte er den „Hitlergruß“ und skandierte mehrmals nationalsozialistische Parolen. Er wurde festgenommen und ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

