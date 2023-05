Freund wollte nicht zum Fisch-Essen bleiben: Prozess nach Halsstich

"Ich habe mir gedacht, ich werd' ihm einen Schmerz zufügen, so wie er mir einen Schmerz gemacht hat", erläuterte der Pensionist, weshalb er zu einem Küchenmesser gegriffen und es dem 38 Jahre alten Mann in den Hals und ein zweites Mal in die Schulter gestochen hatte. "Ich wollte ihn zu keinem Zeitpunkt töten", versicherte der 69-Jährige. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, womit bei einem Stich in die Halsregion denn zu rechnen sei, räumte er ein: "Es kann auch eine Tragödie vorkommen. Er könnte auch das Leben verlieren. Aber das war nicht meine Absicht." Unmittelbar vor dem Zustechen habe sich der Mann nämlich bewegt, er habe ihn "ja nur am Arm, an der Schulter" treffen wollen.

Beim Angeln kennengelernt

Die beiden Männer hatten sich im Vorjahr noch mitten in der Corona-Pandemie beim Angeln an der Donau kennengelernt. Da beide aus Rumänien stammen, kam man ins Gespräch, freundete sich trotz des beträchtlichen Altersunterschiedes an, lud sich gegenseitig ein und feierte auch gemeinsam Weihnachten. Als der Jüngere erwähnte, dass er noch nie einen Wels gefangen, geschweige gegessen habe, erinnerte sich der 69-Jährige an ein tiefgefrorenes Exemplar in seiner Gefriertruhe. Dieses war ihm im vergangenen August an die Angel gegangen. Kurzerhand lud der Pensionist den 38-Jährigen und dessen Frau zum Verzehr des Süßwasserfisches ein.