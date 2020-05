Freund erschossen, zerteilt und versenkt

Zwei lange Verhandlungstage im Grauen Haus in Wien stehen bevor, da haben die acht Geschworenen doch wohl ausgiebig gefrühstückt.



"Erzählen Sie uns, wie Sie den Toten zerteilt haben", drängt die Richterin. Der Angeklagte Herbert Matulka ziert sich: "Es war nicht so schön." "Na, beim Abschneiden des Beines ist Ihnen das Sägeblatt abgerissen", hilft die Richterin. Was macht das Frühstück? "Und dann haben Sie ihn halbiert." Bei einigen weicht schon die Farbe aus dem Gesicht. "Aber die Därme konnten Sie nicht zersägen, die mussten Sie mit einem Messer zerschneiden."



Und dann behauptet der Mann, der das veranstaltet hat und obendrein noch aussieht wie Sean Penn im Film " Mystic River", dass eigentlich ER das Opfer war. Der andere, der vor seiner Entsorgung in fünf Teilen in der Donau (der Schädel tauchte nie mehr auf) durch zwei Kopfschüsse gestorben ist, habe ihm eine Pistole angehalten und gesagt: "Schau mir in die Augen! Jetzt wollen wir sehen, ob du ein Wamser (= Verräter, Anm.) bist."