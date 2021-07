Freund der Mutter soll Tochter in Wien-Favoriten mit dem Umbringen bedroht haben

Ein 48-jähriger Mann hat der 18-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten gedroht, sie umzubringen zu wollen. Der Mann hatte der jungen Frau den Vorwurf gemacht, die Mutter wieder mit dem Ex-Ehemann zusammenbringen zu wollen, es kam zum Streit und zur Androhung von Gewalt, hieß es in einer Polizeiaussendung.

Die 18-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Der Beschuldigte, ein 48-jähriger Türke, wurde in der Wohnung der Mutter festgenommen. Darüber hinaus wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen.

