Oma lag tagelang am Boden und starb: Enkel vor Gericht

Laut Gutachten soll die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden gelegen sein. Die Zwillingsschwester soll aufgrund ihres psychischen Zustands den Ernst der Situation nicht wahrgenommen haben, so die Psychiaterin. Warum die 94-Jährige sagte, dass alles in Ordnung sei, könne man heute nicht mehr sagen. Für das Telefonat gab es jedenfalls Zeugen: Die Frau und die Schwiegermutter des Angeklagten.

Die Großmutter und die Zwillingsschwester seien schwierige Personen, erklärte die Frau des Angeklagten. Man bekomme nur knappe Antworten, über Gefühle rede man nicht.

Er war ein Kümmerer

"Er hat sich bis zu ihrem Tod um seine Eltern gekümmert, er hat seiner Großmutter geholfen und hilft auch mir mit Einkäufen. Er war ein Kümmerer", sagte die Schwiegermutter im Zeugenstand.

So sah es auch Verteidiger Alfred Krenn: "Der 47-Jährige hat sich gekümmert. Es war für ihn nicht erkennbar, dass seine Schwester in einer Notsituation nicht angemessen reagieren würde."

Nach nur zehn Minuten haben sich die Geschworenen entschieden: Freispruch. Der Tatbestand wurde nicht erfüllt. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu, das Urteil ist rechtskräftig.