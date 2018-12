Freihändig Fahren auf der Autobahn? Kritik an Gesetzesentwurf

Was ein Autobahnpilot aber überhaupt ist, wissen auch Experten nicht so genau. Er würde aber wohl als Level 3 eingestuft. Als die Änderung im Gesetz bekannt wurde, erging eine Stellungnahme des ÖAMTC an das Verkehrsministerium, die dem KURIER exklusiv vorliegt:

Noch nicht serienreif

Der ÖAMTC ist – bei allem verständlichem Optimismus zahlreicher „Stakeholder“ nicht überzeugt, dass der Zeitpunkt für die Zulassung von so genannten „Autobahnpiloten“ richtig gewählt ist. Unserer Auffassung nach bestehen – nicht zuletzt in Anbetracht diverser nachweislicher Fehlfunktionen bei gewissen Herstellern – erhebliche Zweifel daran, dass die bereits jetzt als „serienreif“ beschriebenen Systeme tatsächlich in der Lage sind, allen Herausforderungen eines Einsatzes im öffentlichen Straßenraum gerecht zu werden. Dies ergibt sich schon daraus, dass nicht wenige namhafte Hersteller derzeit Prognosen abgeben, dass es noch etwa zwei Jahre dauern dürfte, bis ein „Autobahnpilot“ verfügbar ist.