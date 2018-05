Verkuppelt mit dem Roboterauto

Würden alle Autos autonom fahren, würde das die Unfallhäufigkeit einschränken, sind sich die Experten sicher. Da aber nicht der gesamte Verkehr von einem Tag auf den anderen autonom unterwegs sein wird, ist vor allem der Mensch ein Risikofaktor: „Wir können nicht einschätzen, wie sich die Verkehrsteilnehmer den Roboterautos gegenüber verhalten werden“, sagt Softwareentwickler Kuhn. Das Miteinander muss aber nicht unbedingt unfreundlich sein, wie der Experte berichten kann: „Ich kenne ein gutes Beispiel. Wir haben in einer Fabrik einen Roboter angeschafft, der Teile von einer Station zur anderen bringen sollte. Es gab große Bedenken, dass die Belegschaft den Roboter sabotieren wird, weil er Arbeitsplätze wegnimmt. Daher haben wir ihn abgesichert und viele Studien gemacht, um das zu verhindern. Im Endeffekt haben die Arbeiter den Roboter aber in ihre soziale Gruppe aufgenommen und ihm sogar Namen gegeben. Man sieht daran, dass vieles denkbar ist, was das Miteinander auf der Straße angeht.“

Für den Verkehrsexperten Ernst Pfleger ist vor allem die Unfallforschung auf dem Gebiet zurzeit noch unzureichend, um autonomes Fahren schon in wenigen Jahren möglich zu machen: „Was den Übergang von Fahrassistenzsystemen zum autonomen Fahren so schwer macht, ist, dass noch nicht alle möglichen Unfallszenarien lückenlos durchdacht und analysiert sind.“ Österreich sei auf diesem Gebiet aber ein Vorreiter, wie der Universitätsprofessor ergänzt: „Es ist beachtlich wie viel Geld das Ministerium in Verkehrssicherheit investiert. In Österreich ist bereits viel Wissen aus der Forschung in den Bau von Straßen und in Verkehrskonzepte eingeflossen. Know-how ist da, es muss jetzt aber interdisziplinär aufgearbeitet werden.“