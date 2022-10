Freier Eintritt am Heumarkt zum Start der Eislaufsaison

Alle Jahre wieder wird zu dieser Zeit an unterschiedlichen Stellen in der Stadt Eis auf Holzplatten gespritzt: die Eislaufsaison startet. Der Wiener Eislauf-Verein am Heumarkt eröffnet die Saison bereits diesen Samstag, den 22. Oktober, mit einem Tag der offenen Tür.

Das heißt, von 9 bis 20 Uhr ist der Eintritt für alle Besucher kostenlos. Eintrittspreise für Erwachsene starten nach dem Tag der offenen Tür ab 8 Euro.

Geteilte Fläche

Wie im Jahr zuvor wird die Eisfläche mit 1.800 Quadratmetern jedoch kleiner ausfallen, denn sie wird mit einem Tennis-Zelt geteilt. Im sogenannten "City-Center-Court" trainieren Tennis-Stars wie Dominic Thiem oder Stefanos Tsitsipas für das ATP-500-Turnier, welches von 22. bis 30. Oktober in der Wiener Stadthalle stattfindet.

Auch bei dem Tennis-Training kann übrigens gratis zugeschaut werden. Die ersten 50 Eisläufer auf der Anlage bekommen ein gratis Tagesticket für das Tennisturnier, welches ebenfalls im Tennis-Zelt stattfindet. Dieses wird ab 29.10 wieder abgebaut, danach wird die Eisfläche wie gewohnt auf das gesamte Areal zwischen Intercontinental und Konzerthaus ausgeweitet.