Willkommen in der Frauenzone

Seit 30 Jahren gibt es das Frauenschwimmen im Simmeringer Bad. Dann darf weder ein Mann ins Wasser, noch in die Garderobe. Damals wollte man es Frauen ermöglichen, ungeniert ins Bad gehen zu können. Auch heute wird das Angebot noch gut angenommen. "Die Männer schwimmen oft rücksichtslos und spritzen sehr viel", sagt Frau Kornelia. Ohne sie sei es angenehmer.

Frauenzonen wie die im Simmeringer Bad gibt es viele in dieser Stadt (siehe auch unten). Wien hat ein Frauentheater, in dem Genderthemen behandelt und Künstlerinnen gefördert werden. Wien hat ein Feministisches Café (übrigens schon seit 1977), in dem nicht nur Frauen, sondern auch Transgender-Personen willkommen sind. Es gibt Clubbings speziell für Lesben, die gerne tanzen. Außerdem gibt es ein Frauenzentrum für hetero- und homosexuelle Frauen, wo man sich dem Widerstand gegen den Sexismus verschrieben hat.

Was viele vielleicht nicht wissen ist, dass die Stadt Wien auch frauengerechten Wohnbau fördert. In den 1990er-Jahren wurde etwa die Frauen-Werk-Stadt I, eine Wohnhausanlage in der Donaufelder Straße in Floridsdorf, von vier Architektinnen und einer Landschaftsplanerin entworfen.