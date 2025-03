Auf den Spuren von 14 bedeutenden Frauen aus Wien

So erfährt man etwa Wissenswertes über Hedy Lamarr, die nicht nur eine erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin war, sondern auch eine Funkfernsteuerung für Torpedos erfunden hat. Die Tour führt zu ihrem Ehrengrab am Zentralfriedhof. Oder über die Physikerin Lise Meitner, die maßgeblich an der Entdeckung der Kernspaltung beteiligt war. Ihrer gedenkt man in den Arkadenhöfen der Universität Wien.

Ebenfalls Teil der Tour sind die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die Komponistin Constanze Geiger, Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, Schriftstellerin Rosa Mayreder, Anna Sacher, Kaiserin Elisabeth, Anna Freud – und die Venus von Willendorf.