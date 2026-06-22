Zuhören und unterstützen: Willkommen im Wiener Frauencafé

Um einen Tisch sitzen Frauen bei Kaffee und Kuchen zusammen. Während einige miteinander plaudern, spielen Kinder im Hintergrund. Manche Teilnehmerinnen kennen einander bereits, andere sind zum ersten Mal hier. So auch die 44-jährige Sofia: „Ich bin gespannt, was mich heute erwartet.“ Sie erhofft sich vom Frauencafé des Vereins MUT (Mensch, Umwelt, Tier), neue Freundschaften zu knüpfen.

Und dafür ist das Café laut Gründerin Sarah Grimaldi auch da: „Frauen sollen hier zusammenkommen, um sich kennenzulernen, zu unterstützen und Erfahrungen zu teilen.“ Seit Oktober 2025 findet das Frauencafé zweimal pro Monat statt. Die Idee dazu hatte Grimaldi aus Chile, wo sie ebenfalls ein Frauencafé leitet. Damals aber mit einem anderen Konzept. „In Chile war der Fokus auf Büchern. Interessierte konnten dort auch arbeiten, das war mehr ein Unternehmen“, erzählt sie.

Workshops und Austausch In Wien sollte ein Ort entstehen, an dem insbesondere Frauen in schwierigen Lebenssituationen zusammenkommen können. „Viele wollen sich einfach austauschen oder über Dinge sprechen, für die sonst wenig Raum bleibt.“ Für rund drei Stunden treffen sich die Teilnehmerinnen an unterschiedlichen Orten, je nach Programmschwerpunkt. Das Besondere: Die Frauen sind nicht nur Teilnehmerinnen, viele von ihnen bieten Workshops zu Themen wie Kochen, Bewegung oder Malen an. Beworben werden die Veranstaltungen unter anderem auf Social-Media.