Zwei Frauen in Wien bei Übergriffen ihrer Partner verletzt

Zwei Frauen sind am Dienstag in Wien bei Attacken ihrer Partner verletzt worden. Glücklicherweise kamen beide Opfer laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger mit leichten Blessuren davon. Die Täter wurden in beiden Fällen auf freiem Fuß angezeigt, aber mit Betretungs- und Annäherungsverboten sowie vorläufigen Waffenverboten belegt.

Die Motive der Täter waren aber höchst unterschiedlich, in einem Fall Eifersucht, im anderen die Trennungsabsicht des Aggressors.