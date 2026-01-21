Wiener Taxler ohne Ausweis und Führerschein, aber mit offenen Strafen
32-Jähriger konnte 16.000 Euro aus 47 Strafakten nicht bezahlen - er wurde festgenommen.
Da staunten die Beamten der Wiener Landesverkehrsabteilung am Dienstagabend am Praterstern in der Leopoldstadt wohl nicht wenig: Bei einem Kontrollschwerpunkt bei Taxis ging ihnen kurz nach 19.00 Uhr ein 32-jähriger österreichischer Staatsbürger ins Netz, der dem Chauffiergewerbe ohne Taxilenkerausweis und Führerschein, dafür aber mit offenen Strafakten nachging.
Der ausständige Betrag lag laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger bei 16.000 Euro aus 47 Strafakten. Zahlen konnte er die Strafen nicht, so nahmen ihn die Polizistinnen und Polizisten fest. Der 32-Jährige wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, außerdem wurden mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet.
Seinen Führerschein ist der Mann übrigens bereits seit 2023 los.
