Wiener Taxler ohne Ausweis und Führerschein, aber mit offenen Strafen

Der ausständige Betrag lag laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger bei 16.000 Euro aus 47 Strafakten. Zahlen konnte er die Strafen nicht, so nahmen ihn die Polizistinnen und Polizisten fest. Der 32-Jährige wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, außerdem wurden mehrere Anzeigen gegen ihn erstattet.

Seinen Führerschein ist der Mann übrigens bereits seit 2023 los.