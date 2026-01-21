Bankomat in Wien-Döbling gesprengt: Täter flüchteten ohne Beute
Zwei Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Döbling einen Bankomaten gesprengt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dürfte das Duo gegen 2.00 Uhr in das Foyer der Filiale in der Döblinger Hauptstraße gekommen sein und dort einen Automaten in die Luft gejagt haben.
Dabei dürften sie nicht sehr versiert vorgegangen sein. Sie verursachten großen Sachschaden, kamen aber nicht an das Geld. Mit einem E-Moped flüchteten sie in Richtung Spittelau.
Der Tatort wurde großräumig abgesperrt. Sprengstoffkundige Organe und der Entschärfungsdienst der Direktion Spezialeinheiten (DSE) sicherten das Foyer. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf. Die Hintergründe waren zunächst unklar.
Bande im Vorjahr aktiv
Im vergangenen Jahr waren mehrere Verdächtige festgenommen worden, auf deren Konto eine ganze, seit Ende 2024 laufende Serie von Bankomatsprengungen gegangen sein soll. Im Unterschied zu den Tätern in der vergangenen Nacht gingen die Mitglieder dieser Gruppe höchst professionell vor. Zum Teil wurden die Verdächtigen bereits verurteilt.
