Bankomat in Wien-Döbling gesprengt: Täter flüchteten ohne Beute

Zwei Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Döbling einen Bankomaten gesprengt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dürfte das Duo gegen 2.00 Uhr in das Foyer der Filiale in der Döblinger Hauptstraße gekommen sein und dort einen Automaten in die Luft gejagt haben.

Dabei dürften sie nicht sehr versiert vorgegangen sein. Sie verursachten großen Sachschaden, kamen aber nicht an das Geld. Mit einem E-Moped flüchteten sie in Richtung Spittelau.