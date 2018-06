"Frauen sollen sich beim Donauinselfest sicherfühlen können"

Sexuelle Belästigung bei Großevents ist traurige Realität. Bråvalla, das größte und populärste Festival Schwedens findet heuer nicht mehr statt, nachdem es in den vergangenen Jahren zu massiven Übergriffen gekommen ist. 2017 gab es 23 Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Ein 15-jähriges Mädchen soll Medienberichten zufolge während eines Konzertes in der Zuschauermenge misshandelt worden sein.

Auch beim Donauinselfest wurde vergangenes Jahr ein Vorfall gemeldet. Zwei 20-jährige Männer haben zwei 15-jährige Mädchen bedrängt und belästigt sowie zumindest einem Mädchen K.o.-Tropfen verabreicht.

Das Schlimmste konnte in dem Fall verhindert werden, dennoch war es Inselfest-Veranstalter Thomas Waldner wichtig, nachzuschärfen – auch, um Taten wie in Schweden zu verhindern. Jeder und jede soll dem Donauinselfest ohne Angst beiwohnen können. In Zusammenarbeit mit dem Frauenservice der Stadt Wien präsentierte er am Donnerstag eine „Awareness-Kampagne“.