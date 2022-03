Frauen in Wien mit Eisenstange geschlagen: Familienzwist eskalierte

Der türkische Staatsbürger war im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Jägerstraße mit einer Blechstange auf die beiden 32 bzw. 51 Jahre alten Betroffenen losgegangen und hatte sie mit Schlägen auf die Köpfe verletzt. Ursprünglich waren die Ermittler von einer Eisenstange als Waffe ausgegangen.

Details weiter unklar

Den Angriff hatten sie daher zunächst als versuchten Mord klassifiziert. Nun gehen sie von schwerer Körperverletzung aus. Die Einvernahme des 39-Jährigen brachte nur teilweise Licht in den Fall.

In seiner Großfamilie dürften mehrere Mitglieder miteinander streiten. Was genau seinen Angriff auslöste, war auch am Dienstag noch unklar. Der 39-Jährige wurde nach seiner Einvernahme auf freien Fuß gesetzt.

