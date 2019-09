Frau stahl mit Tochter am Arm in Wien Alkohol

Eine bereits amtsbekannte Ladendiebin hat am Montag in Wien-Favoriten versucht, Alkohol zu stehlen - mit ihrer kleinen Tochter am Arm. Die Frau wurde festgenommen. Sie hat mit Verwandten in einem Hotel gewohnt, dort fanden die Beamten verwahrloste Zustände und auch abgelaufene Babynahrung vor. Das erst eineinhalbjährige Mädchen wurde dem Jugendamt übergeben. Die 31-jährige Mutter, eine Italienerin, ist in Haft.

Die Frau wollte kurz vor 10.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Keplerplatz alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro für den Weiterverkauf entwenden. Im Hotelzimmer, in dem sich die 31-Jährige mit ihrem Mann und einem weiteren Verwandten aufgehalten hatte, stießen die Beamten auch auf sehr schlechte sanitäre Zustände. Babynahrung war verdorben oder auch abgelaufen, weshalb die Polizisten das Jugendamt hinzuzogen, das die Betreuung des Mädchens übernahm.