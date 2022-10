Frau soll mehrere Einbrüche begangen haben

Ein Zeuge alarmierte in der Nacht auf Dienstag gegen 3 Uhr die Polizei, weil er beobachtet hatte wie eine Frau versucht haben soll, in ein Stoffgeschäft einzubrechen. Angeblich soll sie versucht haben das Schaufenster mit einem Stein einzuschlagen. Die Polizei konnte eine 42-jährige Österreicherin in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen.

Bei der Personendurchsuchung wurde auch Cannabis gefunden und sichergestellt. Beamte des Landeskriminalamts Wien übernahmen die Ermittlungen und konnten der 42-Jährigen zwei weitere Einbruchsdiebstähle, die am 16.Oktober 2022 und am 12. Oktober 2022 in Rudolfsheim-Fünfhaus und in Wien-Penzing begangen wurden, nachweisen. Die Verdächtige bestreitet die Vorwürfe und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

