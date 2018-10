Frau kam bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben

Eine Frau ist am Sonntagvormittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wurden die Einsatzkräfte um 10 Uhr in die Ernst-Ludwig-Gasse gerufen. Ersten Informationen zufolge war die 67 oder 68 Jahre alte Frau mit einer brennenden Zigarette auf der Couch eingeschlafen.

Laut dem Sprecher der Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, löschten die Einsatzkräfte das Feuer rasch. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Weitere Wohnungen waren offenbar nicht betroffen.