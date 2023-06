Frau in Wien von Fuchs gebissen, Tier wollte Handtasche stehlen

Mit einer blutenden Wunde an der Hand, stieg eine Frau völlig aufgelöst am Mittwoch in einen Bus in der Nähe des Lainzer Tiergartens und erzählte einigen anderen Fahrgästen, was ihr gerade passiert ist: Als sie auf einer Bank saß, soll sich ein Fuchs von hinten angeschlichen und ihr in die Hand gebissen haben.

Danach habe das Tier nach dem Riemen ihrer am Boden liegenden Handtasche geschnappt und habe versucht, damit wegzulaufen. Die Frau reagierte aber und konnte das Tier vertreiben.

