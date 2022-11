Frau in Wien sexuell belästigt: Polizei sucht diesen Mann

Die Serie an sexueller Gewalt gegen Frauen in Wien scheint nicht abzureißen: Ein Mann soll am 14. August um 5 Uhr an einer Frau in der Wimmergasse mit einem Fahrrad vorbeigefahren sein und sie dabei im Intimbereich berührt haben. Kurze Zeit später kehrte er um und verfolgte das Opfer weiter. Erneut soll er versucht haben, die Frau zu belästigen.

Als der Tatverdächtige seinem Opfer auch noch das Handy aus der Hand reißen wollte, kam es zur Rangelei zwischen den beiden - der Mann soll die Frau mehrmals geschlagen haben. Letztendlich konnte er das Mobiltelefon an sich reißen und zu Fuß flüchten.

Personenbeschreibung

Der Täter ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, schlank und hat braune Haare. Es konnten Lichtbilder des Tatverdächtigen ausgewertet werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte unter der Telefonnummer 01-31310-43800.

