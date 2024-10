Frau hantierte in Wien-Favoriten mit Schusswaffe

Eine Frau hantierte in der Nacht auf Freitag mit einer Schusswaffe im Eingangsbereich eines Innenhofes in Favoriten. Dabei soll sie einen Schuss in Richtung einer Postempfangsbox abgegeben haben. Bei der Schussabgabe soll es zu einem Mündungsfeuer, einem Rückstoß sowie zu einem lautstarken Knall gekommen sein.