Frau filmte Handtaschendieb, Polizisten erkannten ihn wieder

Polizisten aus Meidling wurden am Donnerstag knapp vor 7 Uhr wegen eines mutmaßlichen Handtaschenraubes im Bereich der U-Bahn-Station Meidling alarmiert. Ein 29-jähriger Staatenloser soll dort eine 21- und eine 23-Jährige angesprochen haben. Nachdem der Verdächtige nicht aufhörte mit den Frauen zu sprechen, obwohl sie nicht reagierten, begann eine der beiden den Mann zu filmen.

Daraufhin soll er der 23-Jährigen die Handtasche entrissen haben und geflüchtet sein. Die Polizisten erkannten den Tatverdächtigen auf den Video des Opfers wieder. Er war zuvor bei einer Körperverletzung in einer Diskothek als Zeuge in Erscheinung getreten. Wenig später konnte er so bei seiner Meldeadresse angetroffen werden. In der Wohnung stellten die Polizisten Teile des Raubgutes sicher. Die Handtasche wurde in der Nähe des Tatortes gefunden. Der Mann wurde festgenommen und nach der Vernehmung in eine Justizanstalt gebracht.

