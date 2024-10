Frau bei Zimmerbrand in Wien-Simmering gestorben

Bei einem Zimmerbrand in der Strindberggasse in Wien-Simmering ist in der Nacht auf Mittwoch eine ältere Frau ums Leben gekommen, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Vier weitere Personen mussten von der Berufsrettung, die gegen 1.15 Uhr mit der Sondereinsatzgruppe ausgerückt war, betreut werden, zwei davon wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.