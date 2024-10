Teil eines Wiener Pensionistenwohnheims verraucht

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist Mittwochfrüh in ein Pensionistenwohnheim in Wien-Währing ausgerückt, wo ein Gebäudeteil verraucht war, berichtete deren Sprecher Christian Feiler. Die Betroffenen wurden in einen anderen Bereich des Objekts am Türkenschanzplatz 2 gebracht. Es gab keine Verletzten.