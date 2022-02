Frau bei Einbruch mit Messer verletzt: Verdächtiger geschnappt

In der Nacht auf Dienstag wurde eine Frau vom Geräusch eines zerschlagenen Fensters in Wien-Donaustadt geweckt. Als die 42-Jährige Nachschau hielt, sah sie einen Mann in ihrem Haus.

Vorher soll der mutmaßliche Einbrecher die Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen haben. Als er die Frau sah, dürfte er ein Messer gezückt und sie damit verletzt haben. Danach konnte er flüchten.

Die verständigte Polizei hat den 35-Jährigen nach kurzer Zeit in der Nähe des Vorfallsortes angehalten und festgenommen. Bei dem Österreicher konnten die Beamten ein Küchenmesser sowie einen niedrigen zweistelligen Eurobereich sicherstellen.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen psychisch erkrankten Mann, der in eine Justizanstalt gebracht wurde. Die verletzte Frau wurde durch die Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

