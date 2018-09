FPÖ-Mitglieder gründeten multikulturelles Fußballteam

Währing/Floridsdorf. Es zähle nicht, woher jemand komme, sondern wie viele Tore er schieße. Beim Fußballverein „KSV Freiheit“ gehe es primär darum, „sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Kontakte zu pflegen“. Die Förderung der Integration stehe im Mittelpunkt – haben die 34 Spieler doch unter anderem serbische, kroatische, mazedonische, bosnische oder syrische Wurzeln. Und auch drei Ausländer gehören zum Kader, einer davon erhielt in Österreich Asyl. Auf den ersten Blick würde man den neu gegründeten Sportverein nicht bei der FPÖ verorten.

In erster Linie zähle der Spaß am Sport, sagt der in Syrien geborene Vereinsobmann Malek Assad – seines Zeichens Währinger Café-Betreiber und ebenso Mitglied der FPÖ wie Landtagsabgeordneter Nemanja Damnjanovic. Der serbischstämmige ehemalige Profi-Stürmer für FC Vienna und den Wiener Sport-Club fungiert als sportlicher Leiter. Weiters gehört der Klubobmann der Währinger Blauen, Georg Köckeis, zum Vorstand.