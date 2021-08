FPÖ-Kritik: Wiens Spitäler waren nie an Belastungsgrenze

Die Argumentation, mit der die Politik die Lockdowns des vergangenen Jahres rechtfertigte, war eine simple: Die Beschränkungen seien nötig (und gerechtfertigt), um eine Überlastung der Krankenhäuser – insbesondere der Intensivstationen – zu verhindern.

Die Wiener FPÖ, die die Corona-Maßnahmen der rot-pinken Stadtregierung stets als überschießend kritisierte, zweifelt an, dass die Intensivkapazitäten in Wien je an ihrer Belastungsgrenze waren. Sie richtete dementsprechende Anfragen an den zuständigen Stadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Corona-Patienten belegten 34 Prozent

Jetzt gibt es eine Antwort – und die FPÖ sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. Am Höhepunkt, im April dieses Jahres, waren in den Krankenhäusern des städtischen Gesundheitsverbunds 76 Prozent der insgesamt 314 Intensivbetten belegt. Corona-Patienten belegten maximal 34 Prozent der Betten. Das ergaben die Anfragebeantwortungen des Gesundheitsressorts, die dem KURIER vorliegen.