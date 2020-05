FPÖ-Akademiker nehmen Anleihe beim Horst-Wessel-Lied

Während sich FPÖ und ihre Gegner über bedenkliche Songtexte einen Schlagabtausch liefern, rüsten autonome Gruppen bereits für die Demos gegen den Akademikerball am 24. Jänner: Die „Offensive gegen Rechts“ ruft zu einer Kundgebung um 17 Uhr am Schottentor auf. Von dort wird sich der Demo-Zug zum Stephansplatz bewegen. Dort ist auch das Ziel der Demo des Bündnisses „nowkr“, die um 17 Uhr in Wien-Mitte startet.

Die Aktivisten der Initiative nowkr, die im Kern aus ca. 25 Personen besteht, gehen insgesamt von rund 2000 bis 3000 Teilnehmern aus, wobei etwa 300 aus dem Ausland (vor allem aus Deutschland und Italien) erwartet werden. Ihr Ziel ist klar: Der Ball soll verhindert werden.

Doch was sagen die Organisatoren zu den Attacken gegen Ballgäste und Polizisten, zu denen es in den vergangenen Jahren immer wieder gekommen ist? „Als Organisatoren sind wir nicht dafür verantwortlich, was die Leute nach dem Ende der Demo machen“, betont Student Lukas S. gegenüber dem KURIER. Nachsatz: „Für mich ist es aber nur schwer nachvollziehbar, warum sich manche Burschenschafter wie im Vorjahr in voller Montur außerhalb der polizeilichen Sperrzone bewegen.“ Das könne auch als Provokation betrachtet werden.

Den Slogan, „Unseren Hass, den könnt ihr haben“, will man nicht als Gewaltaufruf verstanden wissen. „Es geht darum, dass die Gefährlichkeit, die von den Burschenschaften ausgeht, ernster genommen wird.