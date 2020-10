FP-Mandatarin: "Haben vergessen, was uns stark gemacht hat"

Erst bei der Sitzung des Landesparteivorstandes am Dienstag sollen das 21,88 %-Minus besprochen und die Konsequenzen daraus gezogen werden. Von einem Wechsel an der Spitze – sowohl was Dominik Nepp in Wien als auch Norbert Hofer im Bund angeht – sei weiterhin keine Rede, beteuern FPÖ-Funktionäre auf KURIER-Nachfrage. Niemand strebe eines der beiden Ämter an.