Föhniger Jahreswechsel im wärmsten Jahr der Messgeschichte

Mit dunkelrot-orangen Wolken verabschiedeten sich die kürzesten Tage im Jahr seit Weihnachten in vielen Teilen Österreichs. Und es soll auch so bleiben - nämlich für die Jahreszeit zu sonnig und zu mild. Am Silvestertag sind bei Föhn bis zu 12 Grad zu erwarten, prognostizierten die Meteorologen der Geosphere Austria. Das neue Jahr startet dann sonnig und warm mit Temperaturen bis zu elf Grad.

Die Temperaturen sind am Freitag breit gestreut, am Morgen liegen sie je nach Nebel- und Windsituation zwischen rund -5 und 11 Grad, tagsüber erreichen sie etwa zwei bis 14 Grad - je nach Sonnenscheindauer.

Am Samstag kann sich im äußersten Norden ein Störungsausläufer mit vorübergehend kompakten Wolkenfeldern und eventuell einzelnen Regenschauern bemerkbar machen. Bald überwiegt in ganz Österreich aber das sonnige Wetter. Zwischenhocheinfluss sorgt zu Silvester über den Niederungen, Tälern und Becken für einige Boden- und Hochnebelfelder, die ab Mittag oft abtrocknen werden. Lediglich im Flachland des Ostens erweisen sich die Nebelfelder als hartnäckiger und bleiben zum Teil den ganzen Tag über liegen. Die Temperaturen erreichen um die 11 Grad.

