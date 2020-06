flyniki-Zwischenfall schwerer als gedacht

Wer sich anhalten konnte, der hatte Glück. Alle anderen fielen durcheinander", berichtet der Wiener Dieter Lippert. Rund die Hälfte der Passagiere war noch in dem Airbus A-321 als die Maschine am Gate plötzlich in die Höhe gerissen wurde und dann hinunterkrachte. Nachdem es am Montag am Flughafen und bei flyniki geheißen hatte, dass niemand zu Schaden gekommen wäre, meldete sich am Dienstag Dieter Lippert beim KURIER. "Meine Frau Rosina hat einen Steißbeinbruch erlitten."