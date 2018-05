Flugzeug musste in Schwechat landen: Sechs Passagiere erkrankt

Wegen gleich sechs erkrankter Passagiere musste am Sonntag Vormittag eine Boeing 737 der Fluglinie Transavia in Wien-Schwechat zwischenlanden. Der Jet mit 185 Passagieren war von Amsterdam nach Antalya in der Türkei unterwegs gewesen. Empfangen wurde der Flieger mit einem Großaufgebot an Rettungskräften an der Rollbahn.

Der Flughafen Wien bestätigte dem KURIER einen entsprechenden Vorfall. Offenbar bat der Pilot der Maschine über dem slowakischen Luftraum gegen neun Uhr wegen zunächst acht erkrankter Passagiere um eine Landeerlaubnis für Wien-Schwechat. Unbestätigten Meldungen zufolge saßen die Passagiere im Flugzeug weit voneinander entfernt. In ersten Berichten war über möglicherweise giftige Öldämpfe oder eine Lebensmittelvergiftung spekuliert worden. Passagiere sprachen laut niederländischen Medien davon, dass eine Person am Gang einfach zusammengebrochen war.