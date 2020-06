Fluglärm stört den Adventfrieden

Gelegenheit ihren Standpunkt darzulegen, haben Anrainer-Vertreter aus Wien und Niederösterreich am 7. und 8. Jänner, wenn das Bundesverwaltungsgericht über die Einsprüche gegen die Genehmigung der geplanten 3. Piste entscheidet. Die Verhandlung am Magistratischen Bezirksamt Wien-Landstraße ist öffentlich. Am ersten Tag geht es um die Lärmimissionen, am zweiten um Luftschadstoffe und ornithologische Fragen.