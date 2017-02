Fluglärm-Opfer überlegen neue Klage gegen Republik

Rückenwind verspürt man bei der Antifluglärmgemeinschaft – kurz: AFLG – ob der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Der Bund aus Bürgerinitiativen und Privatpersonen hatte, wie berichtet, eine Sammelklage gegen Republik und Land Niederösterreich angestrebt, weil man die zunehmende Emissionsbelastung der Bevölkerung auf den ohne UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) erfolgten Ausbau des Airports zurückführt. Basis dafür sollte der Musterprozess von Ärztin Jutta Leth sein.

Doch bereits der scheiterte vor den österreichischen Gerichten – zu einer Sammelklage kam es deshalb erst gar nicht. Das könnte sich nun ändern, wie AFLG-Anwalt Wolfram Proksch erklärt.

Gerichte vor Gericht?

Da der Bau der dritten Piste nicht rechtskräftig bewilligt worden sei, wären auch davor ohne UVP genehmigte Ausbaumaßnahmen infrage zu stellen, meint er. Man überlege zurzeit eine neue Klage.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Zudem könnte ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Österreichs Gerichte angeregt werden, sagt Proksch – „weil diese jahrelang tolerieren, dass Behörden Ausbaumaßnahmen ohne UVP genehmigen“.

Die „mutige Entscheidung der Richter, trotz des enormen politischen Drucks das Projekt zu stoppen“, lobt auch die „Vereinigung der Bürgerinitiativen im Verfahren zur dritten Piste am Flughafen Wien“ um Rechtsanwältin Susanne Heger. Dem Steuerzahler bleibe so eine weitere Subventionierung der Luftfahrt erspart. Das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Erkenntnis mehrfach erwähnt, dass die Luftfahrtbranche kaum zum Steueraufkommen beitrage (USt-Befreiung für Flugtickets bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug, keine Mineralölsteuer auf Kerosin, Grundsteuerbefreiung für den Flughafen). Die Flugabgabe sei bereits „lächerlich gering“ und solle ab 2018 halbiert werden. Außerdem erspare die Gerichtsentscheidung den Steuerzahlern das Risiko, dem Flughafen finanziell unter die Arme greifen zu müssen, wenn sich die Flughafen Wien AG mit der 3. Piste verspekuliere.

Bürgerinitiativen für die 3. Piste

Das will die Flughafen Wien AG so nicht stehen lassen. Tatsächlich leiste die Branche jährlich rund 1,6 Mrd. Euro an Steuern und Sozialabgaben an die Republik Österreich.

Zudem sei besagte "Vereinigung der Bürgerinitiativen" nicht repräsentativ für alle Betroffenen, heißt es in einer Aussendung des Airport-Managements. Der Großteil der Bürgerinitiativen in Wien und Niederösterreich sowie alle zehn Anrainergemeinden im UVP-Verfahren hätten sich nicht gegen eine 3. Piste ausgesprochen, wird betont. Vielmehr hätten sich 15 Bürgerinitiativen sowie alle zehn Anrainergemeinden mit dem Flughafen, der Austro Control und der AUA auf Maßnahmen zur Reduktion des Fluglärms und Beschränkungen der Nachtflüge geeinigt.