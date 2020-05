Flughafen: Tag der offenen Tür für 1000 KURIER-Leser

1000 KURIER-Leser sind am 30. Mai die Ehrengäste am Flughafen Wien-Schwechat. An diesem Samstag können sie im Rahmen einer speziellen Tour einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen – und zwar kostenlos. Der KURIER verlost ab sofort Tickets.

Der Betrieb eines Großflughafens ist ein komplexes Ganzes, das man als Fluggast nur erahnen kann. "Unser Flughafen bietet Jung und Alt ein faszinierendes Erlebnis. Hier herrscht jeden Tag rund um die Uhr rege Betriebsamkeit: Bis zu 700 Flugzeuge starten und landen hier jeden Tag. Rund 20.000 Mitarbeiter am Standort sorgen dafür, dass das Räderwerk Flughafen für Kunden und Passagiere perfekt funktioniert. Nutzen Sie die Chance für einen spannenden Blick hinter die Kulissen", sagt Airport-Vorstand Günther Ofner.

Die Besucher werden mit einem Stockautobus über das Flughafen-Gelände geführt. Das Handling-Center, in dem täglich rund 60.000 Gepäckstücke abgefertigt werden , wird ebenso besucht wie die beiden Feuerwachen und die riesigen Flugzeug-Hangars, deren schwere Tore auf Eisenbahnschienen bewegt werden. Nur besondere Gäste landen am General Aviation Center, wo die Privat- und Business-Jets abgefertigt werden – die KURIER-Leser sind bei der Tour hautnah dran.

Zum Abschluss der 45-Minuten-Tour gibt es für die Leser dann einen besonderen Blick von der 250 Meter langen Aussichtsterrasse. In 21 Metern Höhe können die Besucher Starts und Landungen von oben verfolgen.

"Ein Flughafen ist ein komplexes System, in das viele verschiedene Abläufe wie Zahnräder in einem Uhrwerk ineinandergreifen. Das erleben die Besucher des KURIER-Lesertags hautnah. 70 Airlines fliegen nach Wien, und neue Flugzeugtypen, wie der Boeing Dreamliner, landen regelmäßig am Airport. Man ist unmittelbar dabei, wenn Flugzeuge abgefertigt werden, und besucht Bereiche, die man üblicherweise kaum zu Gesicht bekommt", kündigt Vorstand Julian Jäger an.

Die erste Tour beginnt um 8.30 Uhr. Dann fährt jede halbe Stunde bis 17 Uhr ein Bus beim VISITAIR-Center im Office-Park des Flughafens ab. Die Besucher besichtigen im Rahmen der Tour auch das Vorfeld – deshalb müssen sie sich auch einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Die Rundfahrt ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet.